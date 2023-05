Lustenau mit Chance auf „perfekte“ Derby-Saison

Drei Spiele, drei Siege

Anders Austria Lustenau: Der Aufsteiger geriet am 20. August 2022 im ersten Duell in Altach zwar mit 0:1 in Rückstand, Maak und Teixeira drehten mit ihren Toren die Partie aber noch für die Elf von Trainer Markus Mader. Es folgte am 12. November ein 3:0-Heimerfolg und am 8. April 2023 ein weiterer 1:0-Sieg im Reichshofstadion. Mit einem weiteren Sieg am Samstag (17) kann die Austria den Lokalrivalen nicht nur zurück in den Abstiegskampf schicken, sondern auch die „perfekte“ Derbysaison abliefern. Glaubt man aber den Buchmachern, heißt der Sieger diesmal SCR Altach.