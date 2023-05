Robben zu Bayern? „Fast selbstverständlich“

Heuert Klub-Legende Arjen Robben beim FC Bayern an? „Dass der Name diskutiert wird, ist für mich fast selbstverständlich“, sagt Sky-Reporterlegende Uli Köhler in diesem Video. Robben würde alles verkörpern, was der Verein benötige. Eine Verpflichtung würde im Vereinsumfeld ausschließlich bejubelt werden, schwärmt Köhler.