„Das geben wir nicht mehr aus unserer Hand!“

„Wenn die anderen beiden Klubs straucheln, dann müssen wir da sein!“ Sagte Trainer Gernot Messner bereits vor Wochen. So auch nach dem 2:0 seines GAK gegen Rapid II am Samstag. Und genau das haben die „Rotjacken“ an diesem Wochenende getan: Schon am Freitag patzte Linz daheim gegen Horn, gestern fiel dann auch St. Pölten bei Kapfenberg um. Der GAK katapultierte sich damit an die Spitze der Zweiten Liga, hat alle Trümpfe in der Aufstiegsfrage selbst in der Hand!