So kann Kochen zum netten Familienritual werden

In einer sicheren Umgebung und mit dem richtigen Werkzeug können Kinder ab dem ersten Lebensjahr ins Küchengeschehen miteinbezogen werden – davon ist Julia Peneder überzeugt. „Kochen neben Kindern kann superanstrengend sein. Wenn man sie aktiv einbindet, braucht man zwar Geduld und muss mehr Zeit einplanen, wird aber schnell merken, wie sich die Situation verändert und das gemeinsame Tun zur Routine wird.“ Die 31-Jährige sucht selbst immer wieder Wege, ihre zwei Buben an alltäglichen Aufgaben teilhaben zu lassen, und gibt ihre Ideen an über 115.000 Follower auf Instagram („julia.kreativblog“) weiter. Dabei orientiert sich die Gmundnerin an der Montessori-Pädagogik, die sich für einen achtsamen und respektvollen Umgang mit Kindern einsetzt. „Wir können unseren Kindern ruhig mehr zutrauen. So helfen wir ihnen, selbstbewusst und selbstständig zu werden“, ermutigt Peneder.