Model Sarina Nowak hielt Gehirntumor für „Migräne“

„Hatte Angst, dass ich sterbe“

„Tief in mir drinnen hatte ich schon so das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Aber trotzdem rechnet man ja mit sowas nicht.“ Als ihr mitgeteilt wurde, dass sie einen Hirntumor hat, war sie ganz alleine im Krankenhaus. „Ich hatte Angst, dass ich sterbe“, so das Model vor der Operation - bei der der Tumor glücklicherweise entfernt werden konnte.