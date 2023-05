Nach dem Volltanken gab Auto den Geist auf

Ursache unklar

Die Zapfsäule wurde zwar am selben Abend noch gesperrt, beim „Krone“-Lokalaugenschein am Freitag war sie aber schon wieder in Betrieb. Oliver Krammer, Managing Director von SOCAR Austria, teilte auf Nachfrage mit, dass der Tank zwischenzeitlich entleert, gereinigt und frisch aufgefüllt wurde. Wodurch das Benzin verunreinigt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, eine Probe wurde entnommen und in ein Labor geschickt.