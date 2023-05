Starthilfe in ein neues Leben

Basale Dinge lernen

Um ihrer emotionalen Notlage zu entkommen, flüchtete sie sich in eine neue Beziehung. Keine vier Monate später war sie erneut schwanger, verlor dieses Kind jedoch in der 17. Woche: „Daraufhin begann mein damaliger Freund zu trinken und schoss mit Gewehren in der Gegend herum. Das machte mir solche Angst, dass ich mich trennte und das Jugendamt um Hilfe anflehte.“