Wie nützlich Cannabis in der Medizin sein kann

„Ich war jahrelang als Drogenmediziner im Wiener AKH tätig und habe mich während dieser Zeit intensiv mit dem Thema Cannabis und dessen Wirkung in der Medizin auseinander gesetzt. Mittlerweile arbeite ich seit den 90er-Jahren mit Cannabinoiden“, sagt der erfahrende Allgemeinmediziner Kurt Blaas, der eine Praxis in Wien betreibt, sich in seiner Pension aber am Millstätter See niederlassen will - weshalb er auch diese Lokalität für den diesjährigen Hanftag ausgewählt hat.