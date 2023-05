Niavaranis Theater im Park startet wieder durch

Stichwort Gemeinschaft: ihr kennt euch alle natürlich sehr gut, aber entsteht sie erst so richtig, wenn man, wie in eurem Fall für den „Sommernachtstraum“, intensiv probt und sich völlig auf das Projekt einlässt?

Edtmeier: Das kommt immer darauf an, wie man personell zusammengewürfelt wird. Man lernt sich aber sehr schnell sehr gut kennen, was im Theater außergewöhnlich ist. Je nach Stück probt man an die sechs Wochen und dann ist alles gleich viel emotionaler als in einem Büro.

Niavarani: In unserem Beruf ist es so, dass man sich so intensiv und schnell kennenlernt, dass man meist nur noch mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchte. Man ist der tiefsten Überzeugung, man hätte noch nie so gute Freunde gehabt. Drei Jahre später trifft man sich wieder und ist sich nicht ganz sicher, wo man zusammenspielte. (lacht)

Edtmeier: Eine bestimmte Konstellation von Menschen trifft oft nie wieder so zusammen - zumindest nicht im Kollektiv.