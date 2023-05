Regenwetter machte für Alpen-Adria Hafenfest Pause

Rechtzeitig zum Start des beliebten Alpen Adria Hafenfestes in der Wörthersee Ostbucht zeigte sich am Donnerstag auch die sehnsüchtigst vermisste Sonne. Und obwohl das viertägige Fest schon Tradition geworden ist, gibt es auch für Stammbesucher immer wieder Neues zu entdecken: „Kulinarisch gibt es erstmalig Käsefondue To-Go, auch die Sausage Brothers sind neu dabei“, erzählt Barbara Zmölnig von ip-Media. Außerdem zum ersten Mal dabei sind die Damen der Fohnsdorfer Geigenmusi, die am Donnerstag das Publikum begeisterten.