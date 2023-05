Grazer Dompfarrer kündigt seinen Rücktritt an

Der gebürtige Grazer war 2011 bis 2015 Generalvikar und von Jänner bis Juni 2015 auch Diözesanadministrator. Vor vor acht Jahren wurde er von Bischof Wilhelm Krautwaschl zum Bischofsvikar für Gesellschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft ernannt. Außerdem übernahm er im September 2015 auch die Aufgaben als Grazer Dompfarrer. Diese werden nun am 1. September an Pristavec übertragen, der derzeit noch in den Seelsorgeräumen Kindberg und Bruck an der Mur tätig ist. Am Sonntag, 3. September, dem „Ägidi-Sonntag“, wird Pristavec um 10.00 Uhr das Hochamt im Dom feiern.