Verschanzt und Feuer gelegt: Italiener verurteilt

Zahlreiche Einsatzkräfte „belagerten“ Bauernhof

Kurz beruhigte sich dann die Situation, das Paar schlief auf der Couch ein. Die Frau konnte dann Alarm schlagen, es kam zu einer Art „Belagerung“ des Hofes durch die Einsatzkräfte, die Tür wurde durch eine Couch verbarrikadiert. Schließlich entzündete der 24-Jährige noch eine Küchenrolle, die eine Kiste mit Spielzeug in Brand setzte. Eine in Richtung Polizei geworfene Flasche prallte am Türrahmen ab. Letztlich flüchtete der Mann, wurde bei einer Firma in St. Johann gestellt.