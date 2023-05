Schwarz-Blau zieht Schlussstrich unter Pandemie

Am Dienstag wurde um 11 Uhr offiziell verkündet, was „Krone“-Leser schon seit den frühen Morgenstunden wussten. Der Corona-Fonds steht und soll nicht nur die Rückzahlung verfassungswidriger Strafgelder, sondern - wie berichtet - Gelder für Long-Covid-Therapien und etwa auch Gutscheine für Nachhilfestunden beinhalten. 99 Prozent des Fonds sollen an Landsleute fließen, die durch die Pandemie Schäden erfahren haben.