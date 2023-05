Skelette zeigen dramatische letzte Sekunden

Auch Einrichtungsgegenstände entdeckt

Unweit eines Skeletts wurden sechs Münzen sowie fünf Stücke aus Glaspaste gefunden, die als Halskettenverschlüsse identifiziert werden konnten. In dem Raum, in dem die Leichen lagen, kamen auch einige Gegenstände zum Vorschein. So etwa eine Amphore, die in der Ecke neben einer der Leichen an der Wand lehnte, und eine Sammlung von Vasen, Schalen und Krügen.