Hit-Gigant Roland Kaiser performt am Wörthersee

Kaum ein deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche, schillernde und über so viele Jahrzehnte beständige Karriere zurück wie Roland Kaiser. Der Berliner ist eine Musik-Ikone, ein für die Bühne geborener Entertainer und absoluter Publikumsliebling – schlichtweg eine lebende Legende mit Kultstatus. Trotz seiner vielen Erfolge – seine stets ausverkauften Kaisermanie-Events am Elbufer in Dresden sind einzigartig – ist der als Ronald Keiler geborene Deutsche stets geerdet und fest am Boden verankert geblieben, ein echter Sir, der weiß, woher er kommt.