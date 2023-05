Neuer Urologie-Primarius operiert auch mit Roboter

Nach seinem Studium in Catania war Diego Signorello in Spitälern in Italien, Deutschland und Österreich tätig. Zudem hielt er Fachvorträge auf der ganzen Welt, unter anderem in China und den USA. Zuletzt zeichnete Signorello als Primarius der Abteilung für Urologie im Krankenhaus Giovanni Paolo II in Ragusa (Sizilien) verantwortlich.