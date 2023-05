6 x in 7 Jahren! Holländer vom Abstieg verfolgt

Manche sind in ihrer Karriere zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Andere haben einfach ein schlechtes Timing. Und dann gibt es noch Elvis Manu. Mittelstürmer. 29 Jahre jung. Und vom Pech verfolgt! Seine Unglücks-Serie begann 2016/17 mit dem Abstieg bei Go Ahead Eagles in Holland, eine Saison später musste er mit Genclerbirligi in der Türkei runter. Manu selbst blieb dank des Wechsels zu Rivale Akhisarspor in der Liga - der dann aber 2018/19 als Letzter abstieg.