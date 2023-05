„Die Nachbarn benehmen sich schlimmer als Tiere!“

Harsche Kritik an der Rolle des Bürgermeisters

Kein gutes Haar lässt sie an Bürgermeister Manfred Brugger (ÖVP). Er hatte sich nicht nur öffentlich vehement gegen das Projekt ausgesprochen. Er stellte sich auch an die Spitze der Protestierenden und warf dem Land eine „rücksichtslose Vorgangsweise“ vor. Zudem kündigte er eine behördliche Überprüfung des Objektes an. Es sei aus seiner Sicht „nicht geeignet“ und „menschenunwürdig“. Frau P. weißt den Vorwurf zurück. Das Haus sei in gutem Zustand und bis vor Kurzem vermietet gewesen. Sie meint: „Eigentlich geht es den Bürgermeister nichts an, was wir mit unserer Liegenschaft machen. Er wiegelt aber die Anrainer auf.“