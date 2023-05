Sturm jubelt über einen historischen Fan-Ansturm!

Die spannende Meistergruppe ist ein wahrer Straßenfeger! Sturms Heimspiel gegen Klagenfurt? Seit Tagen mit 16.000 Zuschauern ausverkauft! Auch LASK (gegen Salzburg) und die Austria im Derby gegen Rapid jubeln über volle Häuser. Am Muttertag kann mit einem neuen Rekord in der diesjährigen Meistergruppe gerechnet werden - bisher sind dies noch die 46.553 Zuschauer in der 25. Runde.