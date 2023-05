Mit neuem Haubenkoch auf kulinarischer Reise

Unbestritten – das „Rosso di Acqua e Sole“ in der Weingartshofstraße hat sich in den letzten Jahren zur Linzer Topadresse für Edelfisch-Gourmets gemausert. So sorgte Rosso-Patron Ingmar Goetzloff zuletzt für staunende Augen bei Meeresspezialitäten-Aficionados, nachdem er während der Pandemie seinen „dry aged fish“ in Perfektion entwickelte. Da intensivierte er auch die Freundschaft zu Haubenkoch Florian Gintenreiter, die jetzt in eine mit Spannung zu erwartenden Zusammenarbeit mündete.