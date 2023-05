Schüler, Comedy & Erfolg: Andreas Ferner im Talk

Mit einem Augenzwinkern enthüllt Ferner, dass manche behaupten, er würde als Lehrer und Kabarettist im Grunde „dasselbe“ tun. Tatsächlich basiert sein Kabarett-Programm auf wahren Erlebnissen in der Schule, was den Kabarettisten wohl auch so authentisch und erfolgreich macht. Doch war Ferner eigentlich selbst schon ein Klassenclown? Wie finden seine Schüler es, wenn sie sich in einem seiner Programme wiedererkennen, und wie geht er mit schwierigen Schülern um? Wie steht es um das Verantwortungsbewusstsein der Schüler heutzutage? Darüber spricht er mit krone.tv-Moderatorin Birgit Waldsam.

Fans von Andreas Ferner dürfen sich auf seine kommenden Auftritte freuen, beispielsweise am 21. Mai im Lokal Aera in der Gonzagasse (Wien) um 20:00 Uhr, wo er sein Programm „Stundenwiederholung“ präsentiert.