Jetzt wird Dominique vor die Tür gesetzt. Die Tür eines Hauses, das er selbst aufgebaut hat - das Urgestein wird vom eigenen Hof gejagt. Rein sportlich gesehen kann man mit einer der schwächeren Spielzeiten des Verteidigers argumentieren - in der er aber auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Menschlich gesehen ist diese Entscheidung nicht nachzuvollziehen, eines Meisters gar unwürdig. „Es hieß immer, dass wir nach den Play-offs über einen neuen Vertrag sprechen, plötzlich hat sich das Management zusammen mit dem neuen Trainer so entschieden“, erzählt der „Henker“. Der gerade mit dem Nationalteam bei der WM in Finnland weilt, selbst erst am Mittwoch erfuhr, dass nicht mehr mit ihm geplant wird, über Wochen hingehalten wurde - so geht man nicht mit einer Legende um!