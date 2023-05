FC Everton gegen Manchester City ab 15 Uhr LIVE

ManCity hat auf der Jagd nach dem dritten Titel in Folge nur einen Punkt Vorsprung auf Arsenal und ein Spiel weniger ausgetragen. Vier Partien sind noch zu absolvieren und Ausrutscher praktisch verboten. Den Luxus, im Endspurt der Meisterschaft kräftig durchrotieren zu können, hat Guardiola also nicht. Dennoch könnten ausgewählte Schlüsselspieler am Wochenende für Mittwoch geschont werden und andere zum Zug kommen. So etwa in der Offensive wieder Riyad Mahrez, der in den vergangenen drei Spielen für City vier Assists beigesteuert hat.