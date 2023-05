MotoGP auf der Suche nach rot-weiß-roten Helden

Für Österreicher war da kaum Platz. Rupert Hollaus feierte seinen Titel in der „Steinzeit“, das Duo Klaus Klaffenböck/Christian Parzer 2001 in der längst nicht mehr zur WM zählenden Seitenwagen-Klasse. Und die Zeiten, in denen ein echter Privatfahrer wie Gustl Auinger, der fünf WM-Läufe gewann und 1985 WM-Dritter bis 125 ccm wurde, die Werksteams das Fürchten lehrte, sind längst vorbei.