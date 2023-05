Schießerei in Deutschland ++ Explosion in Mailand

Am Donnerstagmorgen sind im Mercedes-Werk in Sindelfingen Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden dabei tödlich verletzt. Der 53-jährige Schütze wurde festgenommen, sein Motiv ist noch unklar. Bei den Toten handelt es sich um Mitarbeiter der Firma Rhenus, sagte eine Sprecherin des Logistikdienstleisters. In den Vorfall seien drei festangestellte Mitarbeiter verwickelt gewesen. Die Arbeit in der Halle ruht bis Sonntagabend.