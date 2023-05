Heutzutage muss auch die Demokratie auf Tour gehen

Der Vertrauensverlust in die Politik nimmt zu und Zweifel an der Lösungskompetenz der Demokratie an sich häufen sich. In solchen Zeiten muss auch „die Demokratie“ auf Tournee gehen, um sich besser zu verkaufen und die Nähe zu den Menschen zu suchen. Das brachte auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf Visite nach Linz. Kritische Stimmen begleiteten den Event.