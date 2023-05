Österreicher produziert Film mit Kate Winslet

Worauf Hallmann besonders stolz ist

„Mit Kate Winslet in ihrer Rolle als Mutter Erde haben wir für unser einmaliges Projekt einen Weltstar gewinnen können, der die Einzigartigkeit unserer Natur ebenso schätzt, wie wir, die diesen Film mit viel Herzblut umgesetzt haben“, freut er sich bereits auf nächste Woche. Denn dann wird Klemens Hallmann mit dem Streifen Ur-Aufführung im Zuge des Filmfestvals in Cannes (von 16. Mai bis 27. Mai) an der Croisette feiern. In den internationalen Kinos (also auch in Österreich) soll „DreamScapes“ ab Herbst 2023 anlaufen.