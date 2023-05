Klimaaktivisten färbten Vorarlberger Brunnen grün

Insgesamt leuchten derzeit über 20 Brunnen in Vorarlberg in knalligem Hellgrün. Darunter befinden sich etwa der Nepomukbrunnen in Bludenz, der Dombrunnen in Feldkirch, die Wasserlache auf dem Platz der Wiener Symphoniker vor dem Festspielhaus unter dem Kunstwerk von Gottfried Berchtold und der Gütle Springbrunnen in Dornbirn.