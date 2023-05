Ab Herbst 2024 bekommen „Brückenradler“ mehr Platz

Erst Testphase, dann Adaptierungen

In Linz soll sich ab Herbst 2024 für Radfahrer, aber auch Fußgänger, rund um die Nibelungenbrücke einiges zum Besseren wenden. Denn mit Verkehrsfreigabe der Westring-Brücke im nächsten Jahr soll dann in jede Richtung dem motorisierten Verkehr ein Fahrstreifen weggenommen werden, so Fuß- und Radweg verbreitert werden. „Nach einer Testphase, in der wir die Auswirkungen dieser Maßnahme genau beobachten und analysieren werden, werden im nächsten Schritt die baulichen Adaptierungen für eine dauerhafte Lösung erfolgen“, klärt VP-Stadtvize Martin Hajart auf.