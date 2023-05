Heuschreckenplage setzt Sardiniens Landwirten zu

Sie sagten am Montag, dass die Tiere bereits Saatgut auf mehreren Hektar Land zerstört hätten. Felder und Gärten seien mit ihnen übersät, die Schäden riesig. Hatten die Heuschrecken im vergangenen Jahr bereits 60.000 Felder zerstört, so könnten es in diesem Jahr gar bis zu 100.000 Hektar sein, hieß es. Hintergrund soll der plötzliche Temperaturanstieg auf Sardinien sein.