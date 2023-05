Sollen Jogginghosen in Schulen verboten werden?

Die Wiener FPÖ hat am Sonntag ein Jogginghosen-Verbot an öffentlichen Schulen gefordert. Die Schule sei „ein Ort der Leistung, an dem ein respektvoller Umgang miteinander an erster Stelle stehen sollte“. Dazu gehöre auch angemessene Kleidung. In der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderates will die FPÖ einen entsprechenden Antrag einbringen. Finden Sie die Reaktion der Partei auf Bequeme Kleidung in Schulen übertrieben oder wären Sie für ein solches Verbot? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt!!