Level für Level durch den harten Alltag

Loblied auf die Macht der Fantasie

Klingt fantastisch - ist es auch! Denn das Stück ist vor allem ein Loblied auf die Macht der Fantasie. Denn ohne Fantasie wäre dieses Kind verloren! Drei Schauspieler (Simone Leski, Martin Niederbrunner und Christoph Steiner) unschlüpfen in der Inszenierung von Josef Maria Krasanovsky in die Rolle dieses Kindes. Musikerin Anna Tropper-Lener kreiert live die (Klang-)Welten, in der diese Figur lebt.