Betrunkener Einbrecher von Hausbesitzer ertappt

Unliebsamen Besuch hatte Sonntagnachmittag ein 67-Jähriger im Tiroler Zillertal. Ein Einbrecher hatte sich in sein Haus in Mayrhofen geschlichen und wollte gerade mit der Beute abziehen. Der Hausbesucher stellte sich dem offenbar stark betrunkenen Täter in den Weg - Handgemenge im Garten inklusive. Doch dieser konnte entkommen.