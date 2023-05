1000 Vespa-Fahrer begleiteten todkranken Josef

Eine letzte Ausfahrt

Seine Tage scheinen gezählt – das weiß der 84-Jährige auch. Kürzlich äußerte er den finalen Wunsch, noch einmal mit seiner geliebten Vespa eine Ausfahrt machen zu können. Doch selbst im Beiwagen wäre das unmöglich, da Josef nicht mehr sitzen kann. Dem Wunscherfüller Florian Aichhorn vom Verein Rollende Engel kam das zu Ohren. Gemeinsam mit Saskia Stadler von Motorsport-Stadler in Neuhofen/K. rief er via Internet und „Krone“ zu einer Vespa-Ausfahrt am Sonntag ins Salzkammergut auf.