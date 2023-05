Feuerwehrhaus-Zubau: „Jeder Cent gut investiert“

Ein Garagen-Stellplatz, eine Werkstatt, ein Atemschutzpflegeraum, ein Bereitstellungsraum, eine WC-Anlage und ein Hochlager mit einer Fläche von 150 Quadratmetern sind in den vergangenen Monaten zugebaut worden. Außerdem wurde der Umkleidebereich im Altbestand erweitert. Knapp 600.000 Euro machen die Kosten für die Renovierung des Hauses aus. Für Landesfeuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner gut investiertes Geld: „Wir werden in den nächsten Jahren Rekordinvestitionen ins Feuerwehrwesen tätigen und die Mittel für den Katastrophenschutz auf 20 Millionen Euro erhöhen. Letztes Jahr wurden landesweit sechs Millionen Euro an Fördermittel an die Feuerwehren ausbezahlt. Jeder Cent ist hier gut investiert - denn er dient der Sicherheit unserer Feuerwehrleute und dem Schutz der Burgenländer.“