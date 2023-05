Harry: Vom wilden Windsor zum Außenseiter

Prinz Harry machte bei seinem Auftritt in der Westminster Abbey einen bleibenden Eindruck. Da seine Frau Meghan mit den beiden Kindern zu Hause in Kalifornien geblieben war, betrat er ganz allein und verlassen die großen Hallen. Er lächelte ein wenig, wirkte dabei aber sehr angespannt. „Meghan hält sich komplett zurück, damit sie in kein Fettnäpfchen treten kann.“ Dieser Meinung ist Royals Kennerin Irene Knoblechner.