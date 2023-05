Feuerwehren feiern nur noch auf Sparflamme

Der Weststeirer organisiert mit ehrenamtlichen Helfern den Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb am 23. und 24. Juni in Köflach und bilanziert die Nöte. „In den Lockdowns hat Freizeit einen anderen Stellenwert bekommen und damit werden freiwillige Helfer rar. Zudem knebeln uns die Behörden mit gewaltigen Veranstaltungsauflagen. Was immer passiert und nicht eingehalten wird, der Kommandant haftet. Und die jüngeren Kollegen wollen das nicht mehr und lassen lieber die Finger davon“.