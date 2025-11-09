Das Erzherzog Johann Museum würdigt Anna Plochl

Erst viel später wurde sie zur Freifrau von Brandhofen und schließlich zur Gräfin von Meran. Doch sie ließ sich nie unterkriegen, war weit mehr als nur Johanns Anhängsel. Klug, bodenständig und tatkräftig stand sie an seiner Seite, führte während seiner langen Abwesenheiten seine Haushalte und teilte seine Vision einer modernen Steiermark.