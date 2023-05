„Schlächter von Mariupol“ dockt bei Wagner an

In Zusammenhang mit Kriegsverbrechen

Misinzew ist der Weltöffentlichkeit vor allem wegen der Belagerung von Mariupol bekannt geworden. Berichten zufolge soll er dabei ganz wesentlich die Leitung der Belagerung übernommen haben. In dem Zusammenhang wird er mehrfach mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht. So erklärte etwa die ukrainische Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwiitschuk, dass Misinzew vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Auch die Europäische Union verhängte bereits Sanktionen gegen den „Schlächter von Mariupol“.