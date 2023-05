Nächste Absage! Rafael Nadal bangt um French Open

Tennis-Star Rafael Nadal hat erneut eine Turnier-Teilnahme abgesagt und muss um seinen Start bei den French Open in Paris bangen. Der 36-jährige Spanier gab am Freitag via Twitter bekannt, dass er wegen der Folgen einer langwierigen Verletzung nicht bei dem am nächsten Mittwoch beginnenden ATP-Masters-1000-Turnier in Rom spielen kann.