Frau tot aufgefunden ++ Erneut Schüsse in Serbien

Eine Frau ist Donnerstagmittag tot in ihrer Wohnung im obersteirischen Bezirk Murtal gefunden worden. Sie dürfte ersten Ermittlungen der Polizei zufolge erstickt worden sein. Unter Verdacht steht ihr ehemaliger Lebensgefährte. Und: Nach zwei Schusswaffenangriffen in Serbien innerhalb von zwei Tagen mit insgesamt 17 Todesopfern plant Staatschef Aleksandar Vucic eine Entwaffnungskampagne für den Balkanstaat. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone News am Freitag, den 5.Mai, mit Stefana Madjarov.