Polizei sagt Handy-Sündern den Kampf an

In der Steiermark gab es im Jahr 2022 insgesamt 5065 Unfälle mit 6426 Verletzten, 70 Verkehrsunfälle davon waren tödlich. Gleichzeitig mussten 2022 insgesamt rund 20.000 Übertretungen wegen Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung geahndet werden. Auch im Jahr 2023 (Zeitraum 1. 1. bis 1. 3. 2023) waren bereits über 3200 Übertretungen in diesem Zusammenhang zu verzeichnen.