Lewis Hamilton protestiert gegen Gesetz in Miami!

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Rennen in Miami die Gesetzeslage in Florida kritisiert. „Es ist überhaupt nicht gut“, sagte der Mercedes-Pilot am Donnerstag, als er auf die jüngsten Maßnahmen der Regierung angesprochen wurde, die in dem US-Bundesstaat die Rechte und Freiheiten der LGBTQ-Gemeinde einschränken.