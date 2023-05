„Gut möglich, dass sie bedingte Strafe bekommt“

Dritter Prozesstag ganz im Zeichen von Beinschab

Jetzt muss also alles verschoben werden. Am 16. Mai wird der dritte Prozesstag über die Bühne gehen. Ein Zeitproblem sollte es diesmal nicht geben: Der Tag ist nur für die Aussage von Kronzeugin Sabine Beinschab reserviert. Ein Urteil wird am 23. Mai erwartet. Es könnte aber sein, dass Beinschab den dritten Prozesstag doch teilen muss: „Es könnte schon am 16. Mai ein Urteil geben“, weiß Richter. Für wahrscheinlich hält sie es aber nicht. Ebenso unwahrscheinlich scheint die Möglichkeit, dass Karmasin ins Gefängnis muss. „Es ist gut möglich, dass sie eine bedingte Strafe bekommt“ - insofern sie überhaupt verurteilt wird. Ihr werden Wettbewerbsabsprache und Betrug vorgeworfen.