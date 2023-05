Nachlass von Familie Schell kommt unter den Hammer

Dimitri Schell, Sohn von Maximilian und Neffe von Maria, hat das Anwesen in Oberpreitenegg vor Jahren geerbt. Nun möchte er sich von der Liegenschaft und sämtlichen Inventar, darunter mehr als 650 Exponate, trennen und über das österreichische Auktionshaus Aurena versteigern lassen. „Ich selbst bin kaum hier, und es ist einfach eine so große Menge an Stücken. Im Idealfall haben nun viele Menschen eine Freude damit“, so der Spross der berühmten Schauspieler-Familie.