„Pastellfarbene Dirndl liegen heuer voll im Trend“

Dem bekannten Unternehmen mangelt es nicht an Trachtenmode, wie sich beim „Krone“-Lokalaugenschein in der Zentrale in Schlitters im Zillertal zeigt. „Dirndl sind nach wie vor sehr in – heuer in Länge 70 mit Unterrock und Sneakers in jeglichem Stil“, schildert Barbara Fankhauser, Einkaufsleitung bei der Zillertaler Trachtenwelt, „die Dirndl in 50er-Länge kommen im Sommer wieder – auch kombiniert mit Pettycoat und Sneakers.“ Apropos Sneakers: Sie können mittlerweile auch zu edlen Dirndl getragen werden. Und dazu sei ein Cape – ein Dreieckstuch – Pflicht. Oder ein breiter Schal.