Das Ringen um die Tiefgarage am Kardinalplatz

Die Klagenfurter Innenstadt kriegt einen neuen Ort der Begegnung. Der entsteht am Kardinalplatz, wo die Umbauarbeiten eifrig vorangehen. Das Architektenteam von „Projekt Wohnen“ will demnächst neue Pläne in einer Stadtsenatssitzung präsentieren. Verkehrsreferentin Sandra Wassermann besuchte die Baustelle: „Auf zwei Etagen werden Wohnungen geschaffen, in zwei Häusern wird gebaut.“ Das Haus Kardinalplatz 8 heißt im Volksmund Taubenhaus, weil das Dach von den Vögeln besiedelt wird. Wassermann: „Im Erdgeschoss sind Geschäfte geplant, darunter ein Burgerlokal.“