Bei Krönungszeremonie nimmt Charles sechs Kilo zu

Neue Fotos geben einen Einblick in die Krönungsroben, die von Ihren Majestäten bei der Krönung getragen werden. Sowohl Charles als auch Camilla werden gemäß der Tradition während des Krönungsgottesdienstes je zwei verschiedene Gewänder tragen: das Staatsgewand bei der Ankunft an der Westminster Abbey und das Standesgewand, in dem das Paar die Kirche verlässt.