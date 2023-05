Miss/Mister Austria: Voller Einsatz im Bootcamp!

Prominente Persönlichkeiten wie der Star-Friseur Dieter Ferschinger und Elvyra Geyer, Veranstalterin der Vienna Fashion Week, unterstützten die Kandidatinnen und Kandidaten im Kampf um die Krone von Miss/Mister Austria. Das Bootcamp fand im traumhaften Ambiente des Hotels AVIVA in St. Stefan am Walde, Oberösterreich statt, wo die Teilnehmer hart an ihren Fähigkeiten arbeiteten. Wer wird sich am Ende Miss oder Mister Austria nennen dürfen? Die Entscheidung wird am 29. Juni in Wien fallen - sehen Sie schon jetzt einen Vorgeschmack im Video!