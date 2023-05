Er schrieb 7 Songs in 4 Stunden nach Schock-News

Wöchentliche Therapie

Der „Castle On The Hill“-Sänger hat sich einer wöchentlichen Therapie unterzogen. Er beschloss, sich Hilfe zu holen, nachdem er von den Verlusten und den gesundheitlichen Problemen seiner Frau überwältigt worden war. In einer Folge von ‚The Jonathan Ross Show‘ im vergangenen Monat sprach er darüber, dass die Therapie ein wichtiger Teil seines Lebens geblieben ist. Er sagte: „Ich gehe einmal in der Woche. In manchen Wochen rede ich nur über etwas Unbedeutendes und in anderen Wochen gräbt man sich in schwerere Sachen. Es ist einfach gut zu reden.“